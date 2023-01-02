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Courtesy photo/Jacksonville Chamber

The Jacksonville Chamber welcomed new member Garcia’s Dumpster and Junk Removal LLC with a ribbon-cutting ceremony in December 2022.

Garcia’s Dumpster offers full service junk removal and dumpster rental for both commercial and residential customers. The business also provides demolition of mobile homes, houses, carports, sheds and other structures. Garcia’s Dumpster also offers cleaning services for attics, garages, homes and apartments.

For more information, call 903-283-4529 or 903-952-0592, or visit garciasdumpsterrentaljunkremovalllc.com.

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