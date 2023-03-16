LADY JAGUAR HOOPS: Holmes, Robinson named to all-region team

Two members of the Jacksonville College women's basketball team have been named to the NJCAA All-Region XIV team.

The pair include Salaya Holmes, a 5'-7" red shirt freshman out of Dickinson, Texas and Keasia Robinson, a 6'3" freshman from Houston.

Holmes averaged 12.7 points and 2.5 rebounds per game during the recently completed campaign.

Robinson accounted for 6.8 points and 5.0 rebounds a night for the Lady Jags.

Jacksonville College is coached by Fred Coleman.

Trending Video

Recommended for you