Lady Tigers finish in second place in 16-3A, will face New Diana in bi-district

NEW LONDON - West Rusk clinched the District 16-3A championship by blanking Troup 6-0 on Wednesday night in New London.

The Lady Raiders moved to 21-0, 10-0 while Troup stands at 18-8-1, 10-2.

The Lady Tigers,, the runner-up from 16-3A will face New Diana, the third place team out of District 15-3A in the bi-district round of the playoffs next week. Game(s) details are to be announced.

Karsyn Williamson had Troup's only hit of the game on Wednesday against West Rusk ace Lily Waddell. Waddell pitched a complete game to get the win. She fanned 12 and walked one.

Taylor Gillispie gave up three hits and struck out 11 for Troup.

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