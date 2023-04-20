THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
153 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
LINCOLN UNION
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER
WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
BOWIE CAMP CASS
CHEROKEE FRANKLIN GREGG
HARRISON MARION MORRIS
NACOGDOCHES PANOLA RED RIVER
RUSK SHELBY SMITH
TITUS UPSHUR WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE,
BIG SANDY, BOGATA, BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CARTHAGE,
CENTER, CLARKSVILLE, COUSHATTA, DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS,
EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GILMER, HAWKINS, HAYNESVILLE,
HENDERSON, HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL, JACKSONVILLE,
JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LONE STAR, LONGVIEW,
MAGNOLIA, MANSFIELD, MARSHALL, MARTIN, MINDEN, MINEOLA,
MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON, NACOGDOCHES,
NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY,
QUITMAN, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS,
STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.
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